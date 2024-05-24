Susah Tidur Saat di Hotel? Ini Tips Mengatasinya!

JAKARTA - Menginap di hotel sering kali menjadi pilihan saat bepergian, baik untuk keperluan bisnis maupun liburan. Dibandingkan dengan akomodasi lain, hotel masih menjadi salah satu pilihan akomodasi yang banyak dipilih. Belum lagi, dengan adanya promo seperti promo Traveloka membuat hotel menjadi semakin menarik.

Namun, lingkungan yang baru dan berbeda bisa membuat kita sulit untuk tidur nyenyak. Berikut adalah beberapa tips mudah yang dapat membantu Anda tidur lebih cepat dan nyenyak saat berada di kamar hotel:

1. Pilih Hotel dengan Kamar yang Nyaman

Memilih hotel yang tepat adalah langkah pertama untuk memastikan tidur yang nyaman. Pastikan hotel yang Anda pilih memiliki ulasan yang baik tentang kebersihan dan kenyamanan kamarnya. Beberapa hotel bahkan menyediakan menu bantal yang memungkinkan Anda memilih bantal yang sesuai dengan preferensi tidur Anda.

2. Atur Suhu Kamar

Suhu kamar yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mengganggu tidur Anda. Idealnya, suhu kamar harus sekitar 18-22 derajat Celsius. Sebelum tidur, atur termostat kamar hotel Anda ke suhu yang nyaman bagi Anda. Jika tidak ada termostat, Anda bisa meminta tambahan selimut atau kipas angin kepada staf hotel.

3. Gunakan Penutup Mata dan Penutup Telinga