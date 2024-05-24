Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Susah Tidur Saat di Hotel? Ini Tips Mengatasinya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |19:43 WIB
Susah Tidur Saat di Hotel? Ini Tips Mengatasinya!
Promo Traveloka. (Foto: dok Traveloka)
A
A
A

JAKARTA - Menginap di hotel sering kali menjadi pilihan saat bepergian, baik untuk keperluan bisnis maupun liburan. Dibandingkan dengan akomodasi lain, hotel masih menjadi salah satu pilihan akomodasi yang banyak dipilih. Belum lagi, dengan adanya promo seperti promo Traveloka membuat hotel menjadi semakin menarik.

Namun, lingkungan yang baru dan berbeda bisa membuat kita sulit untuk tidur nyenyak. Berikut adalah beberapa tips mudah yang dapat membantu Anda tidur lebih cepat dan nyenyak saat berada di kamar hotel: 

1. Pilih Hotel dengan Kamar yang Nyaman

Memilih hotel yang tepat adalah langkah pertama untuk memastikan tidur yang nyaman. Pastikan hotel yang Anda pilih memiliki ulasan yang baik tentang kebersihan dan kenyamanan kamarnya. Beberapa hotel bahkan menyediakan menu bantal yang memungkinkan Anda memilih bantal yang sesuai dengan preferensi tidur Anda.

2. Atur Suhu Kamar

Suhu kamar yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mengganggu tidur Anda. Idealnya, suhu kamar harus sekitar 18-22 derajat Celsius. Sebelum tidur, atur termostat kamar hotel Anda ke suhu yang nyaman bagi Anda. Jika tidak ada termostat, Anda bisa meminta tambahan selimut atau kipas angin kepada staf hotel.

3. Gunakan Penutup Mata dan Penutup Telinga

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/11/3187646//pnm_peringati_hari_disabilitas_internasional-ZjA9_large.jpeg
Perluas Inovasi Digital, PNM Hadirkan Fitur Website Ramah Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/1/3187618//menteri_imipas_agus_andrianto-tUmI_large.jpg
Komitmen Ciptakan Perubahan, Menteri Imipas Terima Penghargaan Transformational Leader
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187614//gubernur_sumut_bobby_nasution_rapat_darurat_di_tapteng-Zack_large.jpg
Bobby Nasution Rapat Darurat dengan Menteri ESDM, Targetkan Listrik Tapteng Segera Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/391/3187469//soundrenaline_bandung-CU6p_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini di Bandung Satukan Musik, Kota, dan Ribuan Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187400//pnm_apresiasi_karyawan-Npfv_large.jpeg
Integritas Diganjar Penghargaan: PNM Kirim Karyawan Terbaik ke Luar Negeri hingga Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187396//buka_akses_ke_tukka-ipdy_large.jpg
Hari Kelima Bencana Tapteng, Gubernur Bobby Nasution Fokus Buka Akses ke Tukka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement