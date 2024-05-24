Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2024 Tampilkan Musik Spektakuler

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |21:41 WIB
Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2024 Tampilkan Musik Spektakuler
Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2024 tampilkan musik spektakuler. (Foto: dok Java Jazz)




JAKARTA International BNI Java Jazz Festival 2024 telah dimulai! Merayakan edisi ke-19, Jakarta International BNI Java Jazz Festival terus memberikan standar baru dalam perayaan musik, dengan menyatukan perpaduan eklektik dari berbagai genre dan pertunjukan yang luar biasa.

Dari 24 hingga 26 Mei 2024, JIExpo Kemayoran yang populer akan disulap menjadi pusat pertunjukan musik yang meriah, dengan sebelas panggung yang menjanjikan sebuah pengalaman yang menarik melalui musik.

Tempat yang terkenal ini akan menampilkan talenta ratusan musisi, termasuk nama-nama yang diakui secara internasional dan artis-artis dalam negeri yang penuh talenta.

Laufey dan Snoh Aalegra akan menjadi penampil utama dalam festival ini, serta nama- nama seperti 92914, Eliane Elias, Ricky Montgomery, Scary Pockets, Jessie Reyez Joyce Wrice, Rai Thistlethwayte, Kennedy Administration, The Amy Winehouse Band, The Main Squeeze, Yakul, dan masih banyak lagi.

Artis-artis ternama dari dalam negeri seperti Maliq & D'Essentials, Andien Ardhito Pramono, Warna, Afgan, Bilal Indrajaya, Mocca, Tompi dan lainnya juga akan menghiasi panggung-panggung tersebut.

      
Telusuri berita women lainnya
