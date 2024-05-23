Viral Momen Kocak Rocky Gerung Review Makanan, Netizen: Emang Cocoknya Mengkritik

ROCKY Gurung memang dikenal sebagai seorang pengamat politik yang kerap bersuara negatif terhadap pemerintah. Argumentasinya seringkali menjadi sorotan karena mengundang kontroversi.

Dia pun menjadi peneliti di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, dan dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Memiliki latar akademik yang kental, Rocky Gerung selalu terlihat kaku, tegas dan formal dalam berbicara.

Namun baru-baru ini viral di media sosial Rocky Gerung nampak sedang endorse dan review makanan. Video tersebut dibagikan oleh akun X @txtdrFilsuf.

Dalam video itu terlihat Rocky Gerung sedang duduk di meja makan rumahnya memakai baju polo shirt warna abu-abu. Ia sedang menikmati roti di hadapannya sambil mereview makanan tersebut. Dibalik sosoknya yang kaku dan formal, Rocky Gerung terlihat sangat lucu saat review makanan.

“Astaga guys, belum pernah aku merasakan roti yang ada isi sayur. Ada rasa pedas, manis, dan asin,” ujar Rocky Gerung saat mencicipi roti tersebut.

Ia pun menjelaskan rasa dari roti itu dengan sangat jelas. “Roti ini menyebabkan seluruh bidang mulut kita, depan, kiri, kanan, dan pangkal lidah merasakan kenikmatan sempurna. Namanya Roti Gemilang, dibuat sobat saya tercinta namanya Poppy,” jelas Rocky.