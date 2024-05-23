Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Alat Voli Korea Kim Hyeong-Jeong, Wajah Manisnya Bikin Gemas

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |06:07 WIB
5 Potret Alat Voli Korea Kim Hyeong-Jeong, Wajah Manisnya Bikin Gemas
Atlet Voli Cantik Kim Hyeong-Jeong. (Foto: Instagram)
A
A
A

KIM Hyeong-Jeong merupakan pemain voli asal Korea Selatan. PErempuan kelahiran 1998 ini sekarang membela klub Hwangseong IBK Altos. Ia mulai menunjukan bakatnya di dunia voli sejak usia dini, dengan kerja kerasnya ia berhasil menarik perhatian pelatih terkemuka di Korea.

Puncak kariernya datang saat ia mewakili Korea Selatan di berbagai kompetisi internasional termasuk pada olimpiade 2020 di Tokyo. Kala itu, dia membantu timnya berhasil meraih medali perak, selain itu ia juga mendapat penghargaan MVP dalam beberapa turnamen nasional dan internasional.

Berkat kemampuannya yang luar biasa di lapangan dan kontribusinya yang besar membuat ia dikenal oleh volimania, tidak hanya itu ia juga aktif mengunggah potret dirinya di sosial media instagram miliknya @h.o_jeong.

Candid Namun Tetap Cantik

Kim Hyeong-Jeong

Kim Hyeong-Jeong tampil cantik dengan gaya casual saat berada di hamparan gurun pasir dengan mengenakan kemeja berwarna abu-abu yang dipadukan dengan celana denim, tampak ia terlihat berpose candid mengahadap samping dengan background view sunset yang indah.

Gemas Bersama Hewan Peliharaannya

Kim Hyeong-Jeong

Tampak menggemaskan Kim Hyeong-Jeong saat foto bersama anjing peliharaannya berwarna putih yang terlihat senada dengan warna crewneck yang dikenakannya, ditambah dengan kacamata frame putih sebagai pemanisnya.

Paras Imutnya Bikin Terpesona

Kim Hyeong-Jeong

Potret Kim Hyeong-Jeong selanjutnya tampil mempesona dengan mengenakan bucket hat berwarna putih yang dipadukan dengan crewneck berwarna navy, ditambah dengan ekspresi wajahnya dengan poni kecil membuat ia terlihat imut.

Halaman:
1 2
      
