HOME WOMEN LIFE

Profil Dokter Rinal Duhri, Dokter Berhati Emas yang Rela Dibayar Seikhlasnya

Estermia , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |18:05 WIB
Profil Dokter Rinal Duhri, Dokter Berhati Emas yang Rela Dibayar Seikhlasnya
Profil Dokter Rinal Duhri, (Foto: TikTok @jadibaikid)
A
A
A

PROFIL Dokter Rinal Duhri, patut disimak dan jangan sampai dilewatkan. Sebab, sosoknya patut mendapat banyak sorotan, mengingat sebagai tenaga kesehatan (nakes) dirinya membuktikan pengabdiannya yang tak main-main.

Dokter Rinal merupakan dokter muda asal Aceh, dokter umum bernama lengkap Rinal Dhuhri ini tengah menjadi sorotan publik karena diketahui membuka praktik dengan sistem pembayaran seikhlasnya.

 BACA JUGA:

Dokter Rinal, sapaan akrabnya, mengaku tergerak hatinya melihat banyak orang yang enggan berobat karena terkendala soal uang. Melihat banyak masyarakat yang jatuh sakit tapi tak mampu untuk berobat, memotivasinya untuk membuka praktik dengan sistem pembayaran seikhlasnya dengan harapan aksinya ini bisa sedikit banyak membantu dan memastikan masyarakat Indonesia bisa memperoleh akses kesehatan yang layak.

(Profil Dokter Rinal Duhri, Foto: TikTok @jadibaikid) 

Sehari-harinya, full seminggu dari Senin hingga Minggu dr. Rinal membuka praktek di klinik yang terletak di daerah Cilodong, Depok . Dalam sehari, ia diketahui bisa melayani 40 sampai 60 orang pasien yang hendak berobat. Bahkan yang membuat semakin kagum, pria berusia 34 tahun ini juga membuka layanan home service bagi pasien dengan mobilitas.

