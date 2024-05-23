Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 24 Mei 2024 untuk Leo dan Virgo

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |02:00 WIB
Ramalan Zodiak 24 Mei 2024 untuk Leo dan Virgo
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
RAMALAN zodiak 24 Mei 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Dikutip dari New York Post, berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi Sally Brompton untuk para Leo dan Virgo pada Jumat 24 Mei 2024.

Ramalan Zodiak Leo 24 Mei 2024

Ada peristiwa yang terjadi baru-baru ini, memberi Anda beberapa pelajaran berharga, salah satunya adalah bahwa hanya karena orang lain menduduki posisi berkuasa dan berpengaruh tidak berarti mereka lebih pintar dari dirimu yang ada di bawahnya. Sebaliknya, Anda jelas berada di level yang lebih tinggi jika soal kecerdasan.

Ramalan Zodiak Virgo 24 Mei 2024

Hari ini diprediksi dalam beberapa hal akan ada yang menguji Anda, tetapi itu adalah hal yang baik karena memang dirimu perlu didorong hingga batas kemampuan yang paling maksimal. Sehingga pada akhirnya diri Anda tahu apa yang benar-benar mampu dilakukan dan mana yang tidak.

Menolak untuk diintimidasi dan menolak untuk menjadi orang yang gagal, adalah ciri khas para Virgo.

(Rizky Pradita Ananda)

      
