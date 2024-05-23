Viral Emak-emak Makan Beras Mentah hingga Setoples, Netizen: Curiga di Perut Ada Rice Cooker

BERAS salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia, normalnya diolah menjadi nasi dengan cara dimasak terlebih dahulu, sebelum disantap dengan berbagai jenis lauk pauk.

Namun, baru-baru ini justru viral di media sosial video menampilkan aksi seorang emak-emak yang justru lahap menyantap beras mentah, alias tidak dimasak menjadi nasi, bubur atau olahan lainnya.

Video aksi emak-emak yang makan beras mentah tersebut terungkap lewat unggahan netizen pemilik akun Twitter @tanyarlfes.

“Ada yang suka nyemil beras nggak?” tanya akun tersebut,

Dalam video tersebut, sang ibu tersebut justru terlihat lahap menyantap beras dalam takaran yang cukup banyak. Bahkan, ia terlihat mengambil beras yang terlihat memenuhi toples tersebut, dengan satu sendok penuh layaknya sedang menyendok nasi.

Dalam video tersebut, ibu berjilbab hitam itu juga berlaga bak food vlogger yang tengah melakukan video ASMR, sehingga suara renyah kriuk-kriuk ketika ia mengunyah beras tersebut cukup terdengar jelas.