Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Emak-emak Makan Beras Mentah hingga Setoples, Netizen: Curiga di Perut Ada Rice Cooker

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |19:00 WIB
Viral Emak-emak Makan Beras Mentah hingga Setoples, Netizen: Curiga di Perut Ada Rice Cooker
Viral emak-emak makan beras mentah setoples, (Foto: Tangkapan layar Twitter @tanyarlfes)
A
A
A

BERAS salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia, normalnya diolah menjadi nasi dengan cara dimasak terlebih dahulu, sebelum disantap dengan berbagai jenis lauk pauk.

Namun, baru-baru ini justru viral di media sosial video menampilkan aksi seorang emak-emak yang justru lahap menyantap beras mentah, alias tidak dimasak menjadi nasi, bubur atau olahan lainnya.

Video aksi emak-emak yang makan beras mentah tersebut terungkap lewat unggahan netizen pemilik akun Twitter @tanyarlfes.

 BACA JUGA:

“Ada yang suka nyemil beras nggak?” tanya akun tersebut,

Dalam video tersebut, sang ibu tersebut justru terlihat lahap menyantap beras dalam takaran yang cukup banyak. Bahkan, ia terlihat mengambil beras yang terlihat memenuhi toples tersebut, dengan satu sendok penuh layaknya sedang menyendok nasi.

Dalam video tersebut, ibu berjilbab hitam itu juga berlaga bak food vlogger yang tengah melakukan video ASMR, sehingga suara renyah kriuk-kriuk ketika ia mengunyah beras tersebut cukup terdengar jelas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement