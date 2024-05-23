Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ganteng Verrell Bramasta Tampil Berkumis Tipis

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |12:00 WIB
5 Potret Ganteng Verrell Bramasta Tampil Berkumis Tipis
5 Potret Ganteng Verrel Bramasta Tampil Berkumis Tipis, (Foto: Instagram @bramastavrl)
A
A
A

5 Potret Ganteng Verrell Bramasta Tampil Berkumis Tipis, akan dibahas singkat melalui artikel ini. Ya, Verrel Bramasta, bisa dibilang jadi salah satu sosok aktor muda yang banyak diidolakan gadis muda karena paras tampannya.

Dikenal dengan gaya rapi formal dan stylish, Verrell kali ini mencoba tampilan baru dengan kumis tipis yang membuatnya terlihat lebih dewasa dan maskulin.

Melansir dari Instagram pribadinya @bramastavrl, Kamis (23/5/2024), berikut ini merupakan lima potret ganteng Verrell Bramasta yang kini tampil berkumis tipis.

 BACA JUGA:

1. Kumis bikin dewasa: Biasa tampil dengan wajah rapi tanpa kumis, kini Verrell mencoba penampilan baru yang membuatnya terlihat lebih dewasa dan maskulin. Dalam potret ini, Verrell tersenyum manis dengan kumis tipis yang rapi di wajahnya. Perpaduan tersebut semakin menonjolkan kesan maskulin dan menawan.

(5 Potret Ganteng Verrell Bramasta Tampil Berkumis Tipis, Foto: Instagram @bramastavrl) 

2. Makin mature: Dalam potret kedua, anak dari Venna Melinda ini terlihat menatap kamera dengan tatapan tajam, kumis tipisnya yang rapi memberikan sentuhan maskulin pada wajahnya. Penampilannya semakin sempurna dengan kacamata yang ia kenakan, membuatnya terlihat lebih matang dan berwibawa.

(5 Potret Ganteng Verrell Bramasta Tampil Berkumis Tipis, Foto: Instagram @bramastavrl)

Halaman:
1 2
      
