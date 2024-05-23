Potret Kompak Gisel dan Gempi Latihan Tenis, Gemas Banget

OLAHRAGA tenis sepertinya tengah digandrungi oleh para artis Tanah Air, tak terkecuali Gisella Anastasia. Tak tanggung-tanggung, dia pun mengajak buah hatinya, Gempita Nora Marten untuk latihan tenis bersama.

Momen mereka latihan tenis pun dibagikan di laman Instagram pribadi Gisel. Keduanya kompak tampil sporty bak kakak beradik.

Penasaran seperti apa potret Gisel dan Gempi latihan tenis? Berikut ulasannya dari Instagram @gisel_la.

Tampil sporty

Gisella menikmati momen quality time bareng anaknya dengan bermain tenis. Keduanya kompak memakai outfit sport. Gisel memakai sportswear bernuansa pink dan putih, sementara Gempi memakai nuansa putih dan biru dongker. Ibu dan anak ini terlihat pose duduk di lapangan tenis sambil bertatapan, gemes banget sih!

"Mantap mama anak," komen @marcel***

Kompak streching

Sebelum latihan, keduanya terlihat stretching atau pemanasan terlebih dahulu. Gisel dan Gempi lakukan gerakan mengangkat satu kaki dan satu tangan. Keduanya kompak banget.