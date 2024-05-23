5 Potret Yeon-Hee Joo, Atlet Voli Cantik yang Punya Wajah Imut

YEON-Hee Joo merupakan pemain voli asal Korea yang bermain untuk klub putri Hwaseong IBK Altos. Dia mulai tertarik pada voli sejak usia muda dan mulai berlatih secara serius sejak duduk dibangku sekolah menengah.

Puncak kariernya datang pada Olimpiade London 2012. Yeon-Hee Joo bersama timnya meraih medali emas setelah mengalahkan lawan-lawannya dengan permainan yang spektakuler. Kemenangan ini menjadi momen paling bersejarah dalam karier olahraganya.

Berkat prestasinya tersebut, dia pun kerap menjadi sorotan. Pasalnya, bukan hanya prestasinya saja yang bersinar tapi juga paras cantiknya membuat banyak orang iri. Nah, berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari sosial media Instagram pribadinya @jo._.03.

BACA JUGA: Ini Potret Terbaru Zara Putri Ridwan Kamil Terlihat Gunakan Hijab Lagi

Wajah Mungilnya Gemas

Yeon-Hee Joo tampil dengan gaya sporty dengan pose cadid saat sedang melakukan servis dilapangan dengan mengenakan jersey timnya, tampak ia dengan ekspresi wajah mungilnya yang candid membuat ia terrlihat menggemaskan.

Aura Yeon-Hee Joo yang Mempesona

Tampak sedang selfie sambil duduk menggunakan ponselnya dengan mengenakan jaket crop hitam yang dipadukan dengan inner cream dan celana cream, ditambah dengan rambut panjangnya yang digerai membuat auranya terlihat mempesona.

Ekspresinya Imut Bikin Candu

Yeon-Hee Joo terlihat narsis saat selfie menggunakan ponselnya dengan make up look yang natural flawless serta rambut poni belah sampingnya yang tampak unik ditambah ekspresi wajahnya dengan bibir monyong yang terkesan imut.