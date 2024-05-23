Makan Beras Mentah Bikin Keracunan dan Dinding Usus Rusak, Kok Bisa?

BEREDAR baru-baru ini di media sosial, video yang menampilkan aksi seorang wanita menyantap beras dalam keadaan mentah, alias tidak dimasak sama sekali.

Video aksi ‘emak-emak’ yang makan beras mentah tersebut diunggah di akun X @tanyarlfes. Dalam video tersebut, sang wanita terlihat lahap menyantap beras mentah dalam takaran yang cukup banyak, satu sendok makan full.

(Foto: Tangkapan layar akun X @tanyarlfes)

Video tersebut lantas ramai dan sukses memancing berbagai komentar dari netizen. Tidak yang sedikit yang penasaran terkait efek aksi random emak-emak makan beras tersebut terhadap bahaya kesehatan pencernaan.

Lantas, adakah bahaya kesehatan yang mengancam jika mengonsumsi beras mentah dalam takaran yang cukup banyak seperti yang dilakukan wanita dalam video tersebut? Pertama, beras mentah sendiri tidak menghasilkan aturan keamanan karena dianggap sebagai biji-bijian makanan yang biasanya diproses sebelum dikonsumsi.