AS Mulai Diserang Flu Burung, Ini Gejala yang Dialami Pasien

BUKAN hanya Singapura yang sedang dihantui oleh Covid-19 yang kembali ngegas, saat ini Amerika Serikat juga mulai diserang flu burung. Amerika Serikat melaporkan kasus flu burung atau H5N1, dua orang telah terkonfirmasi.

Kasus flu burung pada manusia di AS pertama terjadi 2022, pada seorang narapidana di Colorado dinyatakan terinfeksi H5N1 setelah bekerja di peternakan komersial yang memusnahkan unggas yang diduga terinfeksi.

Nah, kasus kedua ini terjadi pada seorang pekerja peternakan sapi perah di Michigan. Orang itu dinyatakan positif virus H5N1 di matanya, diduga tertular dari percikan susu yang terkontaminasi atau dengan menggosok mata dengan tangan.

"Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) belum mengungkapkan rincian mengenai kondisi pasien, namun kini tengah dilakukan tes lanjutan untuk menilai apakah virus itu bermutasi yang menyebabkan virus mudah menyebar atau mematikan bagi manusia," ungkap laporan CDC dikutip dari Daily Mail, Kamis (23/5/2024)