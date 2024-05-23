Singapura Diserang Covid-19, Ini Pencegahan yang Dilakukan Pemerintah Indonesia!

SINGAPURA diserang Covid-19 varian KP.1 dan KP.2. Total kasusnya per periode 5 hingga 11 Mei 2024 mencapai 25.900 kasus. Meski kasus konfirmasinya tinggi, data dari Kementerian Kesehatan Singapura mencatat bahwa kasus yang masuk rumah sakit tidak begitu tinggi. Rerata pasien masuk ICU pun masih rendah.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril menegaskan bahwa hingga sekarang kasus KP.1 dan KP.2 yang tengah merebak di Singapura belum teridentifikasi di Indonesia.

Walau demikian, pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan guna menghalau masuknya varian itu ke Indonesia. Apa saja yang sudah dilakukan?

Syahril menjelaskan, belajar dari lonjakan kasus saat pandemi, Indonesia telah memiliki strategi dalam penanggulangan Covid-19, yaitu mengintensifkan kapasitas mencakup manajemen klinis, surveilans, imunisasi, promosi kesehatan, dan sebagainya.