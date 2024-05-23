Intip Suasana Perayaan Waisak di Candi Borobudur Jelang Pelepasan Lampion

, Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |22:02 WIB

Puncak perayaan Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@ngasiranry)

PUNCAK perayaan Hari Waisak 2024 akan diselenggarakan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (23/5/2024) malam.

Pada momentum ini, Candi Borobudur pun akan melangsungkan momen pelepasan lampion, Festival Lampion Waisak 2024.

Suasana perayaan Waisak nampak khidmat di Candi Borobudur. Ribuan umat Buddha nampak memadati Candi Borobudur jelang puncak pelepasan lampion yang akan dilakukan malam ini.

Momen jelang pelepasan lampion itu terlihat dari unggahan Instagram, @buddhazine. Nampak ribuan umat Buddha kompak mengenakan baju putih sembari duduk di latar Candi Borobudur.

Adapun terlihat latar Candi Borobudur yang dihias dengan nuansa merah dan emas. Terlihat pula para Bhikkhu (Biksu) duduk di latar tersebut jelang detik-detik Waisak yang berlangsung pukul 20.52 WIB.

Selain mengenakan baju putih, adapula umat Buddha yang hadir dengan pakaian serba oranye.

Mereka dengan khidmat duduk di latar Candi Borobudur sembari menunggu detik-detik pelepasan lampion.

Menjelang pelepasan lampion ini, adapula momentum kirab Waisak yang dilakukan sore tadi di Candi Borobudur.