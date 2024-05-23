Pariwisata Indonesia Ranking 22 Dunia, Ungguli Belgia hingga Turki

MENJELANG lima bulan masa berakhir tugas sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berhasil membawa Indonesia menduduki peringkat 22 dunia dalam sektor pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandi saat ditemui pada acara Santri Digitalpreneur Indonesia di Pondok Pesantren Syamsul Ulum, Jalan Bhayangkara, Kelurahan/Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (23/5/2024).

"Per hari ini saya masih fokus dalam tugas di kementerian dan belum mendapat panggilan tugas untuk pilkada baik di Jakarta atau manapun dan tentunya di penghujung (masa jabatan) saya juga sudah sekalian pamit bahwa tugas saya sampai Oktober," kata Sandi.

Lebih lanjut dirinya berujar bahwa, pada masa akhir jabatannya, saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan tugas sebagai menteri pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berkat dukungan semua pihak, berhasil mendapatkan pencapaian jauh melebihi target.

"Indonesia sekarang bisa ada di posisi 22 pariwisata dunia, kita mengalahkan Belgia, Selandia Baru dan kita mengalahkan Turki. Jadi, ini sebuah prestasi yang harus terus kita perbaiki untuk pemerintahan selanjutnya," tuturnya bangga.