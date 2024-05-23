Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pariwisata Indonesia Ranking 22 Dunia, Ungguli Belgia hingga Turki

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |21:35 WIB
Pariwisata Indonesia Ranking 22 Dunia, Ungguli Belgia hingga Turki
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dharmawan Hadi/MPI)
A
A
A

MENJELANG lima bulan masa berakhir tugas sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berhasil membawa Indonesia menduduki peringkat 22 dunia dalam sektor pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandi saat ditemui pada acara Santri Digitalpreneur Indonesia di Pondok Pesantren Syamsul Ulum, Jalan Bhayangkara, Kelurahan/Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (23/5/2024).

"Per hari ini saya masih fokus dalam tugas di kementerian dan belum mendapat panggilan tugas untuk pilkada baik di Jakarta atau manapun dan tentunya di penghujung (masa jabatan) saya juga sudah sekalian pamit bahwa tugas saya sampai Oktober," kata Sandi.

Infografis Destinasi Wisata Super Prioritas

Lebih lanjut dirinya berujar bahwa, pada masa akhir jabatannya, saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan tugas sebagai menteri pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berkat dukungan semua pihak, berhasil mendapatkan pencapaian jauh melebihi target.

"Indonesia sekarang bisa ada di posisi 22 pariwisata dunia, kita mengalahkan Belgia, Selandia Baru dan kita mengalahkan Turki. Jadi, ini sebuah prestasi yang harus terus kita perbaiki untuk pemerintahan selanjutnya," tuturnya bangga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement