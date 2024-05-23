Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hadiri Perayaan Hari Nelayan Palabuhanratu Ke-64, Sandiaga Dorong Kemajuan Ekraf Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |21:24 WIB
Hadiri Perayaan Hari Nelayan Palabuhanratu Ke-64, Sandiaga Dorong Kemajuan Ekraf Sukabumi
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Ilham Nugraha/MPI)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri perayaan Hari Nelayan Palabuhanratu yang ke-64, yakni sebuah acara yang telah masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN).

Kedatangan Sandi pada pukul 17.20 WIB sore tadi disambut meriah dengan pengalungan selamat datang oleh Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, diikuti dengan penampilan tarian dogdog lojor dan kesenian Laes yang memukau.

Sandi yang mengenakan pakaian tradisional pangsi dan ikat kepala khas Sunda, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan event yang telah berperan signifikan dalam menggerakkan ekonomi daerah dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menekankan bahwa Hari Nelayan Palabuhanratu bukan hanya sebuah perayaan budaya, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kreatif yang memberikan berkah bagi pengusaha kecil.

"Ini adalah event yang kita dukung untuk kemajuan Sukabumi. Acara ke-64 ini sangat mengapresiasi bupati dan panitia yang telah menggerakkan ekonomi daerah dan terus mendukung UMKM dengan penyelenggaraan event ini," ungkap Sandi, Kamis (23/5/2204).

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Ilham Nugraha/MPI)

Ia menyoroti keunikan dari berbagai penampilan seni yang ditampilkan, termasuk kesenian Laes yang jarang ditemui dan sangat menarik perhatian. Ia berharap kesenian Laes dapat terus didukung dan ditampilkan pada event-event berikutnya, seperti acara Seren Taun Kasepuhan.

"Acara ini tidak hanya unik tapi juga menggerakkan ekonomi kreatif. Saya berharap muncul event lainnya selain Hari Nelayan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sukabumi," tambahnya.

Dirinya juga menyinggung tentang potensi pariwisata Sukabumi yang memiliki geopark berpredikat UNESCO, dan pentingnya terus mendorong peningkatan jumlah wisatawan. Ia mengajak semua pihak untuk terus berinovasi dan beradaptasi guna memastikan kelancaran acara ini dan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
