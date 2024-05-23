28.000 Pengunjung Padati Taman Margasatwa Ragunan di Hari Libur Waisak 2024

TAMAN Margasatwa Ragunan menjadi salah satu tempat wisata favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur Hari Raya Waisak pada hari ini, Kamis (23/5/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 11.15 WIB, antrean di loket Pintu Utara 2 mulai dipadati pengunjung. Meski demikian, antrean masih berlangsung dengan tertib.

Masyarakat yang mayoritas datang dari Jabodetabek ini begitu antusias karena dengan merogoh kocek sebesar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, mereka bisa melihat berbagai jenis satwa dan berjalan-jalan santai di bawah pohon-pohon rindang. Ditambah lagi, pengunjung bebas membawa makanan.

(Foto: Nurul Amanah/MPI)

Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang menyebutkan, hingga siang ini jumlah pengunjung mencapai lebih dari 28 ribu dan kemungkinan akan terus meningkat hingga pukul 16.00 sore nanti.

Meski cuaca di Ragunan mendung tampaknya tak mengurangi antusias masyarakat untuk menghabiskan waktu libur mereka untuk berkunjung ke Ragunan.

"Jam 12 pengunjung kita tercatat sekitar 28 ribu pengunjung ya, dan ini masih data sementara karena jam operasional kita sampai pukul 16.00. Jadi, masih ada 4 jam kedepan, kemungkinan pengunjung akan terus bertambah," ujar Wahyudi Bambang kepada MNC Portal di Taman Margasatwa Ragunan.