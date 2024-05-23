Viral Penampakan Danau Indah Dikira Lake Como Italia, Ternyata Berlokasi di Magetan

BELUM lama ini viral di media sosial TikTok konten video yang menampilkan penampakan sebuah danau yang pemandangannya tampak begitu mirip dengan Lake Como, wisata danau paling terkenal di Italia.

Pasalnya, konten video milik akun TikTok @comfydential itu menampilkan pemandangan danau berwarna biru kehijauan yang tampak begitu indah karena dikeliling perbukitan hijau yang menjulang tinggi bak di Eropa.

Terlihat dalam salah satu potret yang dibagikan, tampak beberapa kapal boat mewah berwarna putih berjejer rapi di sebuah dermaga yang ada di pinggir danau. Ada juga boat berpenumpang yang sedang melaju cepat di tengah danau.

Banyak yang mengira, danau tersebut merupakan Lake Como yang ada di Italia. Ada juga yang mengira lokasi danau tersebut ada di Swiss karena pemandangan perbukitan hijaunya yang serupa.

(Foto: TikTok/@comfydential)

Namun, warganet rupanya terkecoh. Pasalnya, dalam salah satu potret, pemilik konten tersebut memperlihatkan potret sate ayam dengan pemandangan danau indah tersebut.

Warganet pun akhirnya menyadari bahwa lokasi danau tersebut ada di Indonesia, mengingat, sate ayam merupakan salah satu makanan khas dari Tanah Air. Usut punya usut, danau tersebut adalah Telaga Sarangan yang berlokasi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Hal tersebut diketahui dari jawaban pemilik konten saat salah seorang warganet menanyakan lokasi danau tersebut.

“Kirain di Eropa tapi kok ada sate ayam ...cantik banget..dimana ini,” tanya @ice****

“Wkwkwkwkwkw telaga sarangannnn,” jawab pemilik konten

“Ku pikir lake como. cantik bgt,” ujar @ya****

“Kalo gak ada sate lontong dibilang swiss aku percaya banget kookkk,” ungkap @li*****