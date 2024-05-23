Resep Ubi Brulee Homemade yang Viral di Jepang, Cocok Temani Long Weekend

UBI brulee tengah jadi salah satu camilan viral di Jepang. Seperti namanya, camilan ini menggunakan bahan utama ubi yang dicampur dengan fla, sehingga memiliki rasa manis dan legit serta creamy.

Bagi Anda yang penasaran dengan rasa ubi brulee, tak perlu jauh-jauh ke Jepang karena ternyata cukup mudah untuk bisa dibuat sendiri di rumah. Nah kali ini MNC Portal akan membagikan resep ubi brulee homemade ala Tasyi Athasyia yang bisa jadi camilan di long weekend ini. Berikut ulasannya dari Instagram @tasyiiathasyia. Kamis (23/5/2024)

Bahan-bahan;

Ubi cilembu

Gula pasir

BACA JUGA:

Adonan Fla :

Tepung maizena 50 gram

Telur kuning 2 buah

Gula pasir 50 gram

Mentega 2 sdm

Susu Cair 550 ml

Vanila, secukupnya

Garam, secukupnya