UBI brulee tengah jadi salah satu camilan viral di Jepang. Seperti namanya, camilan ini menggunakan bahan utama ubi yang dicampur dengan fla, sehingga memiliki rasa manis dan legit serta creamy.
Bagi Anda yang penasaran dengan rasa ubi brulee, tak perlu jauh-jauh ke Jepang karena ternyata cukup mudah untuk bisa dibuat sendiri di rumah. Nah kali ini MNC Portal akan membagikan resep ubi brulee homemade ala Tasyi Athasyia yang bisa jadi camilan di long weekend ini. Berikut ulasannya dari Instagram @tasyiiathasyia. Kamis (23/5/2024)
Bahan-bahan;
Ubi cilembu
Gula pasir
Adonan Fla :
Tepung maizena 50 gram
Telur kuning 2 buah
Gula pasir 50 gram
Mentega 2 sdm
Susu Cair 550 ml
Vanila, secukupnya
Garam, secukupnya