Potret Cantik Wulan Guritno dengan Office Look, Girly Abis

WULAN Guritno salah satu artis yang tak habisnya menjadi sorotan netizen. Tak heran bila postingan ibu tiga anak ini di media sosial selalu ditunggu-tunggu khususnya kaum adam.

Pasalnya, meski sudah menginjak usia 43 tahun penampilan Wulan Guritno masih terlihat stylish dan awet muda. Ia pun banyak membagikan gaya outfitnya yang kece.

Seperti baru-baru ini Wulan mengunggah potret dirinya saat mirror selfie. Dalam foto itu dia menunjukkan tampilan office look yang sangat girly.

"Today's work #ootd," tulis Wulan dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @wulanguritno.

Perempuan blasteran Inggris itu terlihat sedang mirror selfie sambil menunjukkan OOTD office look yang simple namun tetap stylish. Wulan memakai tanktop warna putih dipadukan dengan skirt pants asimetri warna hitam.

Skirt pants yang ia memakai menjadi statement pada tampilannya. Kemudian dia tambahkan hand bag dan high heels warna hitam. Tak lupa dia memakai kacamata hitam untuk menunjang penampilannya.