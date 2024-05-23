Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pertama dalam Sejarah, Arab Saudi Gelar Fashion Show Baju Renang

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |16:00 WIB
Pertama dalam Sejarah, Arab Saudi Gelar Fashion Show Baju Renang
Pertama kali, Arab Saudi gelar fesyen show baju renang (Foto: AFP-Tangkapan layar SCMP)
A
A
A

ARAB Saudi diketahui baru saja menggelar fashion pertama yang menampilkan model baju renang pada Jumat, 17 Mei 2024. Pagelaran busana ini, sekaligus menjadi penanda peragaan busana baju renang pertama dalam sejarah Arab Saudi, mengingat negara tersebut para perempuannya selalu menggunakan pakaian tertutup.

Dilansir dari South China Morning Post, Kamis (23/5/2024) gelaran fashion show ini sendiri diselenggarakan lewat acara Red Sea Fashion Week di St Regis Red Sea Resort, dengan latar lokasi tepi kolam renang secara terbuka, dengan menampilkan karya desainer Maroko, Yasmina Qanzal.

(Foto: AFP-tangkapan layar SCMP) 

Para model berlenggak cantik menampilkan setelan one-piece dalam nuansa merah, krem, dan biru. Sebagian besar model memperlihatkan bahu terbuka dan bagian perutnya yang terlihat sebagian.

 

(Foto: AFP-tangkapan layar SCMP)

Halaman:
1 2
      
