Rayakan Setahun Pernikahan, Intip Kembali Tampilan Enzy Storia dan Molen Kasetra dengan Adat Minang

ENZY Storia dan Molen Kasetra baru saja merayakan anniversary pernikahan mereka yang pertama. Di momen bahagia yang berlangsung 20 Mei 2024, banyak orang terdekat yang memberikan ucapan kepada pasangan ini.

Salah satunya adalah Vera Anggraini, yang merupakan vendor baju dari pernikahan mereka. Momen tersebut dia bagikan di laman Instagram pribadinya. "Happy anniversary @enzystoria and Molen Kasetra enjoy life my dear," tulis akun tersebut dari postingan terbarunya.

Akun tersebut juga membagikan momen kenangan saat pasangan tersebut menikah. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @veraanggraini_kebaya.

Usung adat Minang

Pada pernikahan Enzy dan Molen, keduanya mengusung tema adat Minang. Enzy memakai kebaya berwarna coklat bertabur emas berwarna kuning. Ia memadukan tampilannya dengan kain songket warna senada. Kemudian dia memakai suntiang emas khas Sumatera Barat dan tampilan makeup tebal. Cantik banget.

Pose di tangga

Potret Enzy saat pose di tangga memakai busana pengantin. Namun di foto ini dia belum memakai suntiang dan rambutnya masih dicepol. Perempuan 32 tahun ini terlihat cantik sambil tersenyum ke arah kamera.