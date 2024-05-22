Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Pemerkan Foto Bareng NCT Dream

ANGGA Yunanda dan Shenina Cinnamon menjadi pasangan selebritis yang sering kali menghabiskan momen dengan menonton konser bersama. Bahkan keduanya hampir tidak pernah absen untuk menonton konser-konser yang sedang hits.

Baru-baru ini dua sejoli tersebut menyaksikan langsung konser NCT Dream yang bertajuk ‘The Dream Show 3: Dream()Scape’. Konser tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 18 Mei 2024 yang lalu.

Melalui akun Instagram pribadinya, Angga mengunggah foto bersama dengan para member NCT Dream. Unggahan tersebut sontak mencuri perhatian publik dan membuat para fans NCT Dream heboh. Penasaran? Yuk intip 4 potret Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon saat nonton konser NCT Dream, seperti dilansir dari Instagram @angga.

Pamer foto bareng member NCT Dream

Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon berfoto bersama dengan para member NCT Dream. Bahkan dua sejoli itu tampak menggunakan jaket yang sama dengan para member NCT Dream lho. Angga dan Shenina berpose bersama di tengah-tengah para member NCT Dream. Unggahan ini berhasil bikin para fans NCT Dream iri!

Kompak pakai baju berwarna hijau neon

Pasangan yang hampir 4 tahun menjalin kasih ini kompak hadir ke konser NCT dengan menggunakan baju berwarna hijau neon. Warna tersebut memang sangat identik dengan NCT Dream. Bahkan keduanya ikut membawa merchandise konser berupa lightstick dan sebuah booklet.