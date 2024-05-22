Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Pernikahan Haile Jade Scott, Putri Cantik Eminem

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |18:28 WIB
Potret Pernikahan Haile Jade Scott, Putri Cantik Eminem
Pernikahan Putri Eminem. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRI rapper terkenal Eminem, Haile Jade Scott, akhirnya resmi menikah dengan kekasihnya, Evan McClintock. Keduanya menikah pada akhir pekan kemarin dalam sebuah upacara pernikahan tertutup.

Acara pernikahan tersebut pun berlangsung khidmat dan intim di pinggiran kota Detroit, Michigan. Nampak anak tertua Eminem tersebut tampil dengan gaun pengantin putih berpotongan mermaid, dan dihiasi dengan ekor tulle yang menjuntai indah.

Haile Jade

Sementara suaminya, Evan, terlihat gagah dengan setelan jas klasik yang serasi. Pernikahan tertutup itu pun hanya dihadiri keluarga beserta teman dekat mereka. Bahkan, Eminem sempat memberikan pidato penuh kasih dan kebanggaan untuk putrinya.

Postingan Haile dan Evan yang telah menikah pun diunggah melalui media sosial, para penggemar Eminem pun mengucapkan selamat serta doa terbaik. Mereka berharap keduanya dapat menjadi keluarga yang harmonis dan penuh cinta di masa depan.

Halaman:
1 2
      
