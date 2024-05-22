Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 23 Mei 2024 untuk Aquarius dan Pisces

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |05:15 WIB
Ramalan Zodiak 23 Mei 2024 untuk Aquarius dan Pisces
Ilustrasi zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
RAMALAN zodiak 23 Mei 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Melansir New York Post, berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi Sally Brompton untuk para Aquarius dan Pisces pada Kamis 23 Mei 2024.

 BACA JUGA:

Ramalan Zodiak Aquarius 23 Mei 2024

Anda telah membuang lebih dari cukup waktu untuk orang-orang tak berguna, yang sepertinya tidak akan pernah memenuhi harapan dan berartinya dirimu. Semakin besar impian yang dimiliki, semakin Anda perlu memastikan bahwa mereka yang akan ikut di dalamnya punya motivasi yang sama dengan dirimu.

Ramalan Zodiak Pisces 23 Mei 2024

Tengah pekan ini para Pisces, termasuk Anda mungkin tergoda untuk bersikap keras terhadap seseorang yang tidak berusaha keras. Tahan, simpan dulu kejengkelan Anda untuk sementara waktu. Mereka mungkin sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam, yang ketika Anda mengetahuinya, justru dirimu lah yang akan senang hati menyetujuinya. Kejutan yang manis bukan?

(Rizky Pradita Ananda)

      
