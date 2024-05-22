Berkaca dari Kasus Siswa SMP Lompat dari Gedung Sekolah, Kenali Ciri-ciri Remaja Butuh Dukungan Emosi Sosial

RAMAI kasus siswa SMP loncat dari lantai 3 gedung sekolah di kawasan Jakarta Selatan. Kasus ini sejatinya dijadikan pembelajaran bagi semua pihak, dan harus dijadikan peringatan keras bagi para orangtua terutama yang memiliki anak usia remaja.

Anak yang semestinya belajar di sekolah, malah diduga merasa tidak nyaman sampai akhirnya berpikiran untuk melakukan percobaan mengakhiri nyawanya sendiri alias bunuh diri.

Berkaca pada kasus ironis ini, penting untuk tahu apa saja gejala atau ciri-ciri anak atau remaja yang sedang membutuhkan dukungan emosi sosial. Sehingga, diharapkan orangtua bsia bergerak cepat jika gejala terlihat pada si anak, sehingga tidak sampai pada taraf membahayakan.

Psikolog Anak dan Remaja, Karina Istifarisny menuturkan, pertama ketika terjadi perubahan yang signifikan pada anak, itu harus menjadi 'warning' bagi orangtua.

"Contohnya, ketika anak atau remaja yang dulunya punya banyak teman dan senang bergaul, tiba-tiba mengurung diri, tidak mau bersosialisasi," jelas Karina pada MNC Portal baru-baru ini.

"Gejala atau ciri-ciri lain misalnya, jika dulu semangat pergi ke sekolah tinggi, sekarang anak jadi ogah-ogahan atau bahkan sampai menolak untuk pergi ke sekolah," tambahnya.