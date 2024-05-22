Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Kebersamaan Anji dan Wina Natalia sebelum Layangkan Gugatan Cerai

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |12:20 WIB
5 Potret Kebersamaan Anji dan Wina Natalia sebelum Layangkan Gugatan Cerai
Anji dan keluarganya. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUBLIK dikejutkan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Wina Natalia kepada sang suami Anji Manji. Gugatan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor sejak kemarin.

Kabar ini cukup mengejutkan mengingat Wina dan Anji dikenal sebagai pasangan yang harmonis selama menjalani hampir 12 tahun kehidupan bersama. Sebelum muncul gugatan cerai, Wina Natalia dan Anji pun kerap tampil kompak bersama anak-anak mereka, termasuk anak sambung masing-masing.

Momen kebersamaan mereka pun kerap dibagikan di akun media sosial masing-masing. Berikut potretnya, dihimpun dari Instagram pribadi Wina Natalia, @winanatalia, dan Anji @duniamanji.

Kompak bersama keluarga mantan

Anji dan Wina

Bukan hanya kompak sebagai keluarga bersama anak-anak mereka, Wina dan Anji juga kerap membagikan potret kebersamaan dengan mantan suami Wina, Wishnutama dan istrinya, Gista Putri.

Sebagaimana diketahui, dari pernikahannya dengan Wina Natalia, Wishnutama dikaruniai dua anak laki-laki yang bernama Salvaditya Tama dan Sultan Saladyne.

Travelling bareng

Anji dan Wina

Pasangan ini memang lebih sering membagikan foto bersama anak-anak tapi bukan berarti mereka tak pernah menghabiskan waktu berdua. Kali ini, keduanya hendak terbang berduaan saja untuk menjumpai anak-anak yang berada di Australia

Tengok anak yang kuliah di luar negeri

Anji dan Wina

Melihat anak-anaknya harus kuliah di luar negeri, Anji dan Wina rela jauh-jauh menengok ke Australia. Mereka pun mengabadikan momen manis itu dengan berpose bersama sang anak, Sultan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
