Kasus Siswa SMP Loncat dari Lantai 3 Sekolah, Ini Kata Psikolog Remaja

TENGAH ramai tersiar kabar seorang siswa SMP loncat dari lantai 3 gedung sekolah yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Penyebab sang siswa, mencoba mengakhiri hidupnya ditengarai adalah karena dijauhi teman-temannya di sekolah.

Pihak kepolisian terus mendalami kasus ini, termasuk memastikan apa yang terjadi sebelum peristiwa percobaan mengakhiri hidup ini berlangsung, serta mendalami kasus dari perspektif pihak sekolah.

Terkait dengan dugaan faktor penyebab korban melakukan percobaan mengakhiri hidup yaitu dijauhi teman-teman sekolahnya, Psikolog Remaja Karina Istifarisny menjelaskan bahwa perlu sekali pendampingan tumbuh kembang sosial emosi anak baik di sekolah mau pun di rumah.

Kata Karina, orangtua dan pihak sekolah perlu tahu dulu, bahwasanya pertemanan untuk anak remaja itu memang menempati posisi paling penting. Maka dari itu tidak jarang keluhan yang disampaikan anak remaja terkait dengan pertemanan.

"Nah, sebagai orang dewasa, kita bisa mendampingi mereka jika ada kesulitan dalam berinteraksi atau ada tekanan dari apapun, atau kita berikan opsi cara menghadapinya," kata Karina pada MNC Portal, baru-baru ini.