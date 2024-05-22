Baru Menikah 12 Hari, Pria Ini Syok Usai Tahu Istrinya Ternyata Laki-laki

KISAH mengejutkan datang dari daerah Cianjur, Jawa Barat. Seorang pria diberitakan melaporkan istrinya sendiri kepada pihak kepolisian. Bukan tanpa alasan, pria 26 tahun tersebut melaporkan istri yang telah ia nikahi selama 12 hari ternyata adalah seorang pria yang menyamar sebagai wanita.

Diketahui, seperti dilansir dari Oddity Central, Rabu (22/5/2024) pria berinisial AK ini awalnya bertemu dengan sang istri yang bernama Adinda Kanza Azzahra melalui sosial media. Setelah beberapa pertemuan yang intens, AK memutuskan untuk meminang istrinya dan pernikahan mereka pun digelar secara sederhana di Desa Wangunjaya, kampung halaman AK.

Sejak awal pernikahan, AK sebenarnya sudah mulai curiga dengan beberapa keanehan Adinda karena sang istri selalu menutupi wajah dengan cadar atau hijab. Selain itu, Adinda disebutkan tak pernah mau bersosialisasi dengan keluarga dan teman-teman AK, dan selalu menghindari hubungan suami istri.

(Foto: Tangkapan layar Oddity Central)

Namun, kala itu AK masih mencoba untuk berpikir positif terhadap istrinya tersebut karena memang penampilannya yang sangat feminin dan pandai berdandan. Sampai akhirnya kecurigaan AK kemudian semakin kuat, saat Adinda mengaku tidak memiliki keluarga dekat yang bisa diundang ke pernikahan mereka.