HOME WOMEN LIFE

Gara-Gara Malas Kirim PAP Perempuan Ini Disogok Rp20 Ribu per Foto, Hasilnya Membagongkan

Nurhafina Oktavia , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |08:09 WIB
Gara-Gara Malas Kirim PAP Perempuan Ini Disogok Rp20 Ribu per Foto, Hasilnya Membagongkan
Viral Pacar Minta PAP. (Foto: Instagram)
MEMINTA foto pribadi atau biasa disebut sebagai Post a Picture (PAP) ke pasangan memang menjadi hal yang lumrah. Biasanya, hal ini dilakukan ketika seseorang kangen dengan pasangannya.

Dengan mengirim foto, seseorang bisa memandang lebih lama dan tidak perlu meluangkan waktu untuk melihat video. PAP seringkali juga disertai dengan kata-kata manis agar pasangan dapat merasa lebih dicintai.

Viral PAP

Seperti cerita pasangan yang satu ini, dimana dalam unggahan Tiktok pribadi milik @suorang_s yang membagikan gambar screenshoot chat bersama pacarnya yang meminta agar ia mengirimkan pap.

Awalnya ia menolak permintaan tersebut, namun ketika sang pacar menawarkan untuk menghargai 1 foto dengan Rp20 ribu. Tidak lama kemudian wanita ini langsung mengirim lebih dari 100 foto dirinya yang sedang mengenakan kerudung coklat.

Aksinya ini sukses membuat netizen terhibur dengan kecerdikan dan effort yang dilakukannya, selain itu ia juga mendapatkan komentar-komentar yang mendukung dengan apa yang lakukan.

“LANJUTT KETUA KAMI BANGGA” kata @xyp*****

“BISNIS BARU” ucap @haha*****

“effort bgt Lo mbaa, fotonya sampe +99” kata @zia*****

“pinter tenan” ucap @sse*****

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
