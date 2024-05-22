5 Potret Hwang Min-Kyoung, Kapten Timnas Voli Korea yang Punya Paras Manis

HWANG Min-Kyoung merupakan pemain voli asal Korea Selatan yang merupakan bagian dari tim nasional bola voli putri Korea Selatan. Dia pun juga membela Suwon Hyundai Engineering & Construction Hillstate.

Perempuan cantik ini pun dipercaya sebagai kapten timnas Korea. Hwang Min-Kyoung memiliki kemampuan melakukan penyerangan dan pertahanan, ia berhasil memainkan di 34 pertandingan liga reguler pada musim 2022-2023 dan mencetak 214 poin dengan tingkat keberhasilan 31,4%.

Di samping kesuksesan kariernya di dunia voli, Hwang Min-Kyoung juga aktif bermain di sosial media Instagram pribadinya @mk.only_1. Berikut beberapa poret cantiknya, seperti dilansir dari akun Instagram pribadinya.

Tampil Kece saat Di Pantai

Hwang Min-Kyoung tampil kece saat musim panas di pantai dengan mengenakan t-shirt berwarna putih dan manset tangan berwarna hitam yang dipadukan dengan celana denim, ditambah ia juga mengenakan kacamata hitam dan topi baseball berwarna putih.

Happy saat Libur Musim Panas

Ekspresi wajah Hwang Min-Kyoung tampak happy saat libur musim panas di Jeju Island dengan mengenakan hoodie berwarna putih yang dipadukan dengan celana denim serta lengkap dengan sneakers putih yang menambah kesan stylish.

Cantik dengan Outfit Monokrom

Pesona Hwang Min-Kyoung tampil cantik dengan gaya monokrom saat di Deoksugung dengan mengenakan kemeja putih dipadukan dengan loose pants hitam serta sepatu converse hitam putih, tidak lupa ia juga mengenakan kacamata hitam yang menjadi aksesoris andalannya saat musim panas.