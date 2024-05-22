Tren Baru Salon Luxury, Jadi Kegemaran Anak Gen Z

GENERASI muda cukup teredukasi soal kesehatan, termasuk menjaga kecantikan. Makanya, gak heran tren saat ini menunjukkan gen Z suka ke salon luxury yang memiliki layanan edukasi perawatan tubuh.

Ya, beberapa gen Z itu punya anggapan bahwa mereka tidak masalah mengeluarkan 'budget' lebih dengan benefit maksimal yang diterima. Karena kultur yang demikian, salon luxury kini banyak diminati.

"Kalau memang produk yang ditawarkan berkualitas, ditambah lagi pelayanan yang diberikan termasuk mengedukasi konsumen, ya, itu yang kami butuhkan," ungkap Nana, salah seorang Gen Z, saat dihubungi MNC Portal, Rabu (22/5/2024).

Lebih lanjut, CEO Veeh Kreasindo Jaya Kezia Salim menjelasan bahwa salon yang menyasar generasi muda atau Gen Z itu memang bukan hanya memperhatikan tema dari salon itu sendiri, tapi juga harus ada 'value' lebih yang bisa didapat, misalnya edukasi.

"Pegawai di Cannelle Salon & Nails at Cartenz Mall Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, itu dibekali ilmu untuk kemudian menyebarkan ilmu itu ke tamu. Konsep edukasi tentang perawatan harian di rumah untuk kuku dan rambut ini yang ternyata diminati gen Z," jelasnya dalam keterangan resmi.

Bicara soal kepercayaan, Gen Z juga ternyata mempertimbangkan produk apa yang dipakai ke tubuhnya. Artinya, kebanyakan dari mereka itu, kata Kezia Salim, lebih percaya menggunakan produk yang berkualitas dan terjamin keamanan dan kebersihannya.

"Produk premium seperti Olaplex, Davines, hingga Milbon haircare itu produk high-quality seperti perawatan salon bintang 5, dan kualtasnya sudah terjamin," tambah Kezia.

