HOME WOMEN BEAUTY

Sering Bepergian dengan Pesawat, Begini Tipsnya agar Kulit Tak Kering

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |14:15 WIB
Sering Bepergian dengan Pesawat, Begini Tipsnya agar Kulit Tak Kering
Tips Merawat Kulit saat Terbang. (Foto: Freepik)
A
A
A

MELAKUKAN perjalan ke luar kota atau ke luar negeri memang lebih praktis dilakukan menggunakan pesawat terbang. Tapi jangan salah, terlalu banyak bepergian menggunakan pesawat terbang juga berdampak pada kulit kita loh.

Dr Charlez Puza MD, pendiri MOMA Derm, mencatat bahwa pesawat memiliki lingkungan yang kering dan dapat mengandung lebih banyak bakteri karena banyaknya orang di ruang tertutup. Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, penggunaan produk perawatan kulit yang higienis menjadi penting untuk menjaga kesehatan dan kelembapan kulit selama penerbangan.

Rachel Nazarian, dokter kulit bersertifikat di FAAD, sependapat dengan Dr. Puza tentang pentingnya menjaga kesehatan kulit saat terbang.

"Penerbangan ini bisa sangat merusak kulit, terutama karena kelembapan dan kurangnya sirkulasi udara," kata dia seperti dikutip Popsugar.

Dr. Puza pun membagikan beberapa tips higienis dalam menggunakan produk perawatan kulit di pesawat. Sebelum menyentuh wajah atau menggunakan produk perawatan kulit, pastikan tangan Anda bersih terlebih dahulu.

Selain itu, katanya, sebaiknya gunakan produk perawatan kulit dalam wadah tertutup sekali pakai untuk meminimalkan risiko kontaminasi. “Batasi menyentuh wajah setelah menyentuh meja, nampan, lengan kursi, atau permukaan lainnya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
