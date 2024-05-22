Berkaca Siswa SMP Lompat dari Gedung Sekolah, Psikolog Imbau Segera Lakukan Cara Ini

BELUM lama ini tersiar kabar siswa SMP lompat dari lantai tiga gedung sekolah yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Penyebab remaja itu coba mengakhiri hidup adalah karena dijauhi teman-temannya di sekolah.

Pihak kepolisian terus mendalami kasus ini, termasuk memastikan apa yang terjadi sebelum peristiwa percobaan mengakhiri hidup ini berlangsung. Polisi pun mendalami kasus dari perspektif pihak sekolah.

Terkait dengan dugaan faktor penyebab korban melakukan percobaan mengakhiri hidup yaitu dijauhi teman-teman sekolahnya, Psikolog Remaja Karina Istifarisny menjelaskan bahwa perlu sekali pendampingan tumbuh kembang sosial emosi anak baik di sekolah maupun di rumah.

Kata Karina, orangtua dan pihak sekolah perlu tahu dulu bahwa pertemanan untuk anak remaja itu memang menempati posisi paling penting. Maka dari itu tidak jarang keluhan yang disampaikan anak remaja terkait dengan pertemanan.