Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Atasi Batuk dan Sesak Napas Secara Alami dengan Madu Vitasma

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |18:48 WIB
Atasi Batuk dan Sesak Napas Secara Alami dengan Madu Vitasma
Madu Vitasma dipercaya mampu mengatasi masalah pernapasan secara alami. (Foto: dok Vitasma)
A
A
A

JAKARTA - Masalah pernapasan seperti batuk, sesak napas, sinusitis, dan berbagai gangguan lainnya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup. Menghadapi hal ini, banyak orang mencari solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga aman dan alami.

Salah satu produk yang menonjol dalam kategori ini adalah Madu Vitasma, madu herbal yang dipercaya mampu mengatasi berbagai masalah pernapasan secara alami dan efektif.

Komposisi Alami Vitasma

Vitasmaterbuat dari bahan-bahan alami pilihan yang dikenal memiliki khasiat untuk meredakan iritasi, infeksi, dan peradangan pada saluran pernapasan. Berikut adalah beberapa bahan utama yang terkandung dalam Vitasma:

- Daun Cakar Ayam: Tumbuhan ini dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai anti-inflamasi dan ekspektoran, membantu meredakan batuk dan melegakan pernapasan.

- Jintan Hitam: Mengandung antioksidan dan memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat, jintan hitam membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan pada saluran pernapasan.

- Rimpang Jahe: Jahe memiliki sifat antimikroba dan anti-inflamasi, membantu meredakan batuk, sakit tenggorokan, dan melegakan saluran pernapasan.

- Madu Murni: Madu tidak hanya memberikan rasa manis yang alami, tetapi juga memiliki sifat antibakteri dan anti-inflamasi yang mendukung penyembuhan infeksi tenggorokan dan saluran pernapasan.

- Daun Saga: Tumbuhan ini dikenal sebagai ekspektoran alami yang membantu mengeluarkan lendir dari saluran pernapasan dan meredakan batuk.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/1/3187171//kemenimipas_resmikan_dua_titik_layanan_imigrasi-7EW0_large.jpg
Menteri Agus Resmikan Campus Immigration Point Undip dan Surakarta Immigration Lounge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/25/3187116//weddingku-3fy4_large.jpg
Weddingku Exhibition Hadir di NICE PIK 2, Raih Hadiah Langsung dari 5-7 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184650//kementerian_umkm_holding_umkm-SRyt_large.jpeg
Kementerian UMKM Luncurkan Holding UMKM, Perkuat Sektor Fesyen dan Kerajingan Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/340/3187000//dprd_kota_tangerang-I31j_large.jpg
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Apresiasi Warga Tanam 400 Pohon, Upaya Kurangi Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/15/3186899//mitsubishi_destinator-EhpY_large.jpg
Destinator, Jagoan Mitsubishi Motors di GJAW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/11/3186821//tim_relawan_injourney_airports_diterjunkan_ke_lokasi_bencana-QLiH_large.jpeg
Tiga Bandara InJourney Airports Buka Posko Bantuan di Aceh hingga Sumut dan Sumbar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement