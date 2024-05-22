8.000 Umat Buddha Hadiri Doa Bersama dan Pelepasan 2.560 Lampion di Candi Borobudur

KAWASAN Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, menjadi salah satu lokasi perayaan peringatan Tri Suci Waisak di Indonesia besok, Kamis, 23 Mei 2024.

Di peringatan Hari Raya Waisak tahun ini, berbagai perayaan tentu akan kembali dilakukan di kawasan Candi Borobudur.

Salah satu yang tidak boleh dilewatkan oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara adalah menyaksikan pelepasan 2.560 lampion.

Selain itu, untuk kegiatan keagamaan, nantinya akan ada kegiatan doa bersama yang diikuti oleh sekitar 8.000 umat Buddha yang memenuhi area atas hingga ke marga utama Candi Borobodur.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

“Kami mempersiapkan pelepasan 2.560 lampion pada detik Waisak ini bersamaan dengan tahun Waisak 2568,” ujar Chief Marketing Officer InJourney, Maya Watono, dan ekspektasinya ada doa bersama sekitar 8.000 umat Buddha yang akan berdoa bersama di Candi Borobudur dari atas sampai ke Marga utama Candi Borobudur," ujar Chief Marketing Officer InJourney, Maya Watono, dalam ‘The Weekly Brief With Sandi Uno’ secara daring, baru-baru ini.

Maya menambahkan, perayaan Waisak yang jatuh pada masa long weekend ini diyakini mampu menarik kedatangan wisatawan ke kawasan Borobudur. Sehingga, banyak persiapan yang telah pihaknya lakukan untuk menyambut perayaan ini.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memperkirakan bahwa akan ada 300 ribu kunjungan wisatawan yang akan memadati kawasan Candi Borobudur, Jawa Tengah.

Ratusan wisatawan nusantara maupun mancanegara tersebut rencananya akan turut memeriahkan atau sekadar memanfaatkan liburan peringatan Tri Suci Waisak 2024 yang jatuh pada 23 Mei tersebut.