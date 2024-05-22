Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Masuk Taiwan Pakai Visa Turis dan Kerja di Bar Seks, Puluhan Cewek Thailand Diangkut Polisi

Janila Pinta , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |12:35 WIB
Masuk Taiwan Pakai Visa Turis dan Kerja di Bar Seks, Puluhan Cewek Thailand Diangkut Polisi
Ilustrasi klub malam (Foto: Sing Sing Theater)
A
A
A

SEBANYAK 24 turis wanita asal Thailand diringkus aparat Kepolisian Kota Taipei, Taipei lantaran terbukti bekerja secara ilegal di sebuah bar 'bawah tanah'. Mereka dikenakan denda dan harus mengalami deportasi dari negara itu.

Warga setempat melaporkan bahwa terdapat sebuah bar seks yang berada di ruang bawah tanah sebuah dedung di Minsheng East Road.

Berdasarkan laporan tersebut polisi langsung meluncur ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap mereka, demikian laporan Focus Taiwan.

Infografis Kota Paling Ramah Sedunia

Diketahui, ke-24 turis wanita itu memasuki Taiwan dengan menggunakan visa turis jangka pendek dan bekerja sebagai pramusaji bar yang berarti minum bersama dan melakukan kontak intim dengan pelanggan.

Melansir VNExpress, peraturan Taiwan saat ini akan menjatuhkan denda kepada orang asing yang bekerja secara ilegal di Taiwan sebesar USD 980-4.900 (sekitar Rp15,6-78,4 juta) dan mereka akan langsung diusir dari negara tersebut.

Telusuri berita women lainnya
