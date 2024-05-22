Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bidik Wisatawan Timur Tengah, Kemenparekraf Promosikan Kuliner Indonesia ke UEA dan Qatar

Janila Pinta , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |12:15 WIB
Bidik Wisatawan Timur Tengah, Kemenparekraf Promosikan Kuliner Indonesia ke UEA dan Qatar
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mempromosikan sekaligus memperkenalkan parekraf Indonesia, terutama subsektor kuliner ke pasar Timur Tengah melalui program Sales Mission ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) dan Doha, Qatar.

Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, sales mission ini digelar secara serentak di Dubai dan Doha pada 8-12 Mei 2024.

Misi ini juga digelar untuk memperkenalkan program Indonesia Spice Up The World (ISUTW) yang bertujuan untuk memperkenalkan kuliner Indonesia ke seluruh dunia.

"Lewat Sales Mission ini diharapkan pasar Timur Tengah bisa semakin mengenal kuliner Indonesia. Sehingga kuliner Indonesia bisa menjadi magnet untuk menarik kedatangan wisatawan dan investor Timur Tengah ke Indonesia," ucap Sandi dalam keterangannya, melansir laman Kemenparekraf.

Promosi Kuliner Indonesia di Timur Tengah

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Indonesia Spice Up the World sendiri adalah program unggulan Kemenparekraf yang bertujuan mempromosikan kuliner Indonesia dan meningkatkan jumlah ekspor rempah asal Indonesia ke seluruh dunia dengan target nilai ekspor sebesar USD2 miliar.

Sedangkan Direktur Pemasaran Ekraf Kemenparekraf, Erwita Dianti berharamampu meningkatkan kesadaran pasar Timur Tengah terkait kekayaan kuliner Indonesia.

"Indonesia punya kuliner yang beraneka ragam dan patut kita perkenalkan dalam kegiatan ini sehingga ketertarikan pasar Timur Tengah terhadap kuliner Tanah Air bisa meningkat," kata Erwita.

Telusuri berita women lainnya
