Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Telan Ratusan Kapsul Kokain Selundupan, 6 Turis Diciduk Petugas Bandara

Janila Pinta , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |10:19 WIB
Telan Ratusan Kapsul Kokain Selundupan, 6 Turis Diciduk Petugas Bandara
Bandara Galeao, Rio de Janeiro, Brasil (Foto: Fabianocouto)
A
A
A

PETUGAS keamanan bandara berhasil meringkus enam orang turis yang kedapatan menyimpan ratusan kapsul berisi kokain di dalam perutnya.

Barang haram itu terlihat melalui hasil rontgen dari beberapa penumpang penerbangan menuju London.

Melansir News.com.au, kepolisian yang bertugas berhasil menangkap basah enam orang turis saat pemeriksaan rutin di Bandara Galeao di Rio de Janeiro, Brasil. Keenam tersangka terdiri dari tiga pria dan tiga wanita itu berusia 20 hingga 28 tahun.

Infografis Benda Terlarang di Pesawat

Mereka diamankan di tempat pemeriksaan rutin pada 10 Mei 2024 lalu. Polisi menemukan keenam pelancong ini telah menelan ratusan kapsul kokain.

Para tersangka akhirnya dibawa ke rumah sakit setempat pada Minggu pagi dan telah mengeluarkan sekitar 629 kapsul secara keseluruhan.

Empat dari enam tersangka dilaporkan asih berada di rumah sakit. Kapsul-kapsul yang sudah berhasil dikeluarkan dari perut tersangka disita oleh pihak berwenang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/408/3140079/10_bandara_terbersih_di_dunia_tahun_2025_indonesia_termasuk-sm6i_large.jpg
10 Bandara Terbersih di Dunia Tahun 2025, Indonesia Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/408/3099110/10_negara_yang_memiliki_jumlah_bandara_terbanyak-KvCk_large.jpg
10 Negara yang Memiliki Jumlah Bandara Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/549/3099071/5_masalah_yang_sering_terjadi_di_bandara_dan_cara_mengatasinya-BiTH_large.jpg
5 Masalah yang Sering Terjadi di Bandara dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/549/3097974/kesalahan_saat_pemeriksaan_bandara_ini_solusi_dan_cara_menghindarinya-oZLb_large.jpg
Kesalahan saat Pemeriksaan Bandara, Ini Solusi dan Cara Menghindarinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/549/3091168/bandara_korea_diselimuti_salju_setebal_20_cm_12_penerbangan_dibatalkan-VNH0_large.jpg
Korea Diselimuti Salju Setebal 20 Cm, 12 Penerbangan Dibatalkan dan Perjalanan Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/408/3080910/buaya_berukuran_besar_muncul_di_landasan_bandara_ini-nAf7_large.jpg
Buaya Berukuran Besar Muncul di Landasan Bandara Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement