Telan Ratusan Kapsul Kokain Selundupan, 6 Turis Diciduk Petugas Bandara

PETUGAS keamanan bandara berhasil meringkus enam orang turis yang kedapatan menyimpan ratusan kapsul berisi kokain di dalam perutnya.

Barang haram itu terlihat melalui hasil rontgen dari beberapa penumpang penerbangan menuju London.

Melansir News.com.au, kepolisian yang bertugas berhasil menangkap basah enam orang turis saat pemeriksaan rutin di Bandara Galeao di Rio de Janeiro, Brasil. Keenam tersangka terdiri dari tiga pria dan tiga wanita itu berusia 20 hingga 28 tahun.

Mereka diamankan di tempat pemeriksaan rutin pada 10 Mei 2024 lalu. Polisi menemukan keenam pelancong ini telah menelan ratusan kapsul kokain.

Para tersangka akhirnya dibawa ke rumah sakit setempat pada Minggu pagi dan telah mengeluarkan sekitar 629 kapsul secara keseluruhan.

Empat dari enam tersangka dilaporkan asih berada di rumah sakit. Kapsul-kapsul yang sudah berhasil dikeluarkan dari perut tersangka disita oleh pihak berwenang.