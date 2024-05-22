Mengunyah Makanan hingga 32 Kali, Manfaatnya Mitos atau Fakta?

ANJURAN untuk mengunyah makanan hingga 32 kali dulu sebelum ditelan, sudah sangat sering terdengar alias begitu familiar di kehidupan kita sehari-hari.

Mengunyah memang salah satu rangkaian proses penting saat makan, yang memang punya peranan penting dalam sistem pencernaan. Ketika mengunyah, makanan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim pencernaan. Enzim ini membantu memecah karbohidrat dan memulai proses pencernaan.

Mengunyah makanan sebanyak 32 kali sebelum ditelan, mungkin terdengar aneh, namun banyak orang meyakini manfaatnya. Lantas apakah benar saat proses menyantap makanan harus mengunyah sampai 32 kali terlebih dahulu?

Mengutip laporan dari NDTV Food, Rabu (22/5/2024) seperti yang dijelaskan oleh Richa Garg dalam Arogyam Nutrition, disebutkan bahwa mengunyah 32 kali lebih mengarah pada panduan untuk memastikan makanan terkunyah dengan baik.

Mengunyah makanan secara perlahan, akan membantu memecah makanan lebih efisien dan memberi waktu bagi otak untuk mengirim sinyal ke usus agar melepaskan cairan pencernaan dan enzim.