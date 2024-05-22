Siap Guncang Surabaya, GOLDLive Indonesia Bakal Gelar Kelab Pertunjukan

SURABAYA – Siapkan diri Anda untuk pengalaman musik yang belum pernah ada sebelumnya! Masifnya perkembangan gaya hidup dan budaya dalam bermusik kalangan anak muda di kota pahlawan menjadi sebuah fenomena yang besar. Musik sudah menjadi identitas anak muda.

Merespons hal ini, GOLDLive Indonesia bersama TENLIVE dengan bangga mempersembahkan "Kelab Pertunjukan", sebuah festival musik intimate yang akan mengguncang Stasiun Surabaya (Station TOP 10) Tunjungan Plaza 2, Lantai 6 pada 24-25 Mei 2024.

Kelab Pertunjukan adalah festival intimate pertama yang diadakan oleh GOLDLive Indonesia, bertujuan untuk menyebarkan musik sebagai representasi gaya hidup anak muda saat ini ke berbagai kota dan memperluas segmen pendengar.

Dengan tagline "Mushroomed Your Music and Lifestyle", GOLDLive Indonesia ingin menghadirkan suasana unik di mana para penggemar dapat merasakan kedekatan dengan musisi favorit mereka.

Maskot jamur melambangkan pertumbuhan dan penyebaran musik yang dicintai dengan mengikuti gaya hidup anak muda saat ini untuk menjamur di seluruh kota di Indonesia. Bersiaplah untuk menikmati penampilan luar biasa dari Barasuara, Perunggu, Thee Marloes, The Sigit, The Panturas, dan Silampukau dalam suasana yang dekat dan hangat.

Festival ini akan menjadi momen berharga bagi para penggemar di Surabaya, karena band-band yang tampil sudah lama tidak mengadakan konser di kota ini. Barasuara, yang terakhir kali tampil di Surabaya lima tahun lalu, dan The Sigit, yang sudah dua tahun absen, siap membawa energi baru dan nostalgia dalam penampilan mereka. Ini adalah kesempatan langka untuk merasakan kembali semangat dan kegembiraan dari band-band favorit Anda.