Menteri Bintang: Perempuan Indonesia Harus Berani Speak Up Demi Putus Rantai Masalah

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga meminta kepada semua perempuan Indonesia untuk berani speak up atas apa yang menimpa mereka. Itu penting demi memutus rantai masalah dan korban mendapat penanganan yang tepat.

Data Kemenpppa dari survei nasional menunjukkan bahwa secara prevalensi kasus kekerasan menurun baik pada perempuan (2015-2021) mau pun anak-anak (2018-2021), dan sisi lain, terjadi lonjakan angka pada data laporan kasus yang diterima Kemenpppa.

Fenomena itu, kata Menteri Bintang, perlu disikapi positif, karena artinya perempuan Indonesia semakin tahun semakin berani untuk melaporkan apa yang terjadi pada dirinya. Baginya, salah satu faktor yang menentukan adalah masyarakat tidak menganggap kasus yang terjadi pada mereka adalah aib.

"Ya, masyarakat sekarang itu gak menganggap lagi kasus yang menimpa mereka sebagai suatu aib. Dengan begitu, laporan kasus pun jumlahnya banyak," kata Menteri Bintang saat audiensi bersama iNews Media Group, di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024)