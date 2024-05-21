Capricorn hingga Leo, Zodiak Punya Cara Kreatif Selesaikan Masalah dalam Asmara

MASALAH dalam menjalin hubungan asmara, lalu jadi perselisihan merupakan hal yang wajar terjadi. Justru hal tersebut merupakan salah satu kesempatan bagaimana Anda dan pasangan dapat menyikapi masalah tersebut dengan baik agar mencapai suatu hubungan yang ideal dan bahagia bukan?

Momen ini juga jadi bentuk bagaimana melihat diri sendiri atau pasangan, dalam menyelesaikan masalah di hubungan asmara yang dijalani. Well, percaya atau tidak kalau dilihat dari astrologi, kemampuan menyelesaikan masalah dalam hubungan, yakni dengan menerapkan cara kreatif, dimiliki oleh empat zodiak tertentu.

Mengutip Pinkvilla, Sabtu (25/5/2024) ternyata ada beberapa tanda zodiak yang memiliki cara tersendiri dan kreatif saat menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam hubungan asmaranya. Mari simak ulasan singkatnya di bawah ini.

1. Capricorn: Capricorn disebut sebagai si jagonya menyelesaikan masalah.Zodiak ini pantang menyerah saat dihadapkan dengan rintangan dalam hubungan. Salah satu cara kreatif yang mungkin dilakukan Capricorn adalah mengajak pasangannya berlibur.

Liburan ini diharapkan bisa memberikan mereka perspektif baru dalam melihat masalah dan menemukan solusinya bersama-sama.

2. Aquarius: Berbeda dengan Capricorn yang jago memecahkan masalah dengan cara yang logis, Aquarius lebih suka menggunakan cara yang kreatif dan unik. Tipe pribadi yang selalu punya ide untuk menyelesaikan masalah, bahkan tidak ragu untuk keluar dari zona nyaman.

Saat sedang berselisih, biasanya zodiak ini akan mengajak pasangan untuk melakukan aktivitas menyenangkan. Cara ini dipercaya bisa bantu mengekspresikan perasaan jadi lebih bebas dan terbuka.