Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gemini hingga Pisces, 4 Zodiak Punya Selera Makan Unik!

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |20:00 WIB
Gemini hingga Pisces, 4 Zodiak Punya Selera Makan Unik!
Zodiak punya selera makan unik, (Foto: Freepik)
A
A
A

TIAP individu punya selera makanan yang berbeda-beda. Beda lidah memang beda rasanya, makanya tak jarang juga ada beberapa orang yang bahkan mempunyai selera terkesan aneh, berbeda dengan orang pada umumnya.

 BACA JUGA:

Merangkum dari Pinkvilla, Sabtu (25/5/2024) ternyata soal selera makanan yang tak biasa, dapat berkaitan dengan tanda zodiak yang dimiliki. Keempat zodiak berikut suka mengeksplor makanan yang terbilang unik dan tak biasa. Apa saja zodiak itu? Yuk simak paparan singkatnya di bawah ini.

 BACA JUGA:

1. Gemini: Punya rasa ingin tahu yang besar, hal ini tercermin dalam selera makannya. Gemini selalu antusias mencoba hidangan baru dari berbagai negara, baik saat memasak di rumah atau saat bepergian. Bagi lidah si Gemini, sensasi mencoba hidangan baru untuk pertama kalinya adalah pengalaman yang tak terlupakan.

2. Capricorn: Pecinta kuliner, para Capricorn memang tidak ragu untuk mencoba hidangan yang tidak biasa, bahkan yang aneh sekalipun. Bagi pemilik zodiak ini, kelezatan makanan terletak pada keunikannya dan soal rasa itu subjektif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement