Gemini hingga Pisces, 4 Zodiak Punya Selera Makan Unik!

TIAP individu punya selera makanan yang berbeda-beda. Beda lidah memang beda rasanya, makanya tak jarang juga ada beberapa orang yang bahkan mempunyai selera terkesan aneh, berbeda dengan orang pada umumnya.

Merangkum dari Pinkvilla, Sabtu (25/5/2024) ternyata soal selera makanan yang tak biasa, dapat berkaitan dengan tanda zodiak yang dimiliki. Keempat zodiak berikut suka mengeksplor makanan yang terbilang unik dan tak biasa. Apa saja zodiak itu? Yuk simak paparan singkatnya di bawah ini.

1. Gemini: Punya rasa ingin tahu yang besar, hal ini tercermin dalam selera makannya. Gemini selalu antusias mencoba hidangan baru dari berbagai negara, baik saat memasak di rumah atau saat bepergian. Bagi lidah si Gemini, sensasi mencoba hidangan baru untuk pertama kalinya adalah pengalaman yang tak terlupakan.

2. Capricorn: Pecinta kuliner, para Capricorn memang tidak ragu untuk mencoba hidangan yang tidak biasa, bahkan yang aneh sekalipun. Bagi pemilik zodiak ini, kelezatan makanan terletak pada keunikannya dan soal rasa itu subjektif.