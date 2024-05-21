Ketika Elon Musk Bicarakan Alien di KTT World Water Forum ke-10

ELON Musk jadi pembicara pembuka di KTT World Water Forum ke-10 di Bali, Senin, 20 Mei 2024. Di momen itu, dia sempat-sempatnya melontarkan pembahasan soal alien.

Sebelumnya, dia menyanjung dekorasi ruangan meeting KTT World Water Forum ke-10 yang begitu menakjubkan. Kata 'amazing' beberapa kali diucapkannya, saking terkesimanya.

"Saya sangat terkesima dengan ruangan forum ini. Saya seperti sedang berada di air terjun. Lovely to be here," katanya di awal pidato, dikutip dari tayangan virtual Sekretariat Presiden.

Tak lama setelah itu, Elon Musk membahas soal alien dan coba mengaitkannya dengan isu air. Apa katanya? "Sehubungan dengan air, saya selalu berpikir, kita menyebut Bumi sebagai Earth (tanah), padahal sebenarnya Bumi itu terdiri dari 70% air berdasarkan luas permukaannya," ujar Elon Musk.

"Jadi, secara teknis, menurut saya jika alien datang ke Bumi, mereka akan menyebut kita sebagai air karena Bumi ini 70% air dan hanya 30% daratan," tambahnya.

Setelah kalimat itu terlontar, kamera menyorot ke beberapa tamu penting yang hadir, salah satunya ke Presiden Joko Widodo maupun ke Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan terlihat di situ tamu tertawa mendengar pernyataan Elon Musk.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun bereaksi serupa. Elon Musk melanjutkan pernyataannya. Ia coba menjelaskan apa maksud dari perkataan soal alien dan air itu. "Artinya, potensi penyelesaian permasalahan air sangatlah besar, karena terdapat begitu banyak air di Bumi ini," jelasnya.

Sandiaga mengaku setuju dengan pidato Elon Musk. Ini karena sebagian besar wilayah Bumi memang diisi oleh air. “Tanggapan saya tepat sekali, jadi 73 persen wilayah Bumi itu adalah perairan, 65 persen dari wilayah Indonesia juga perairan,” kata Sandiaga dalam Weekly Brief With Sandiaga Uno.