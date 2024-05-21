4 Potret Terbaru Maria Theodore Pasca Diisukan Putus dari Jefri Nichol, Netizen: Pesona Cewek Sabar!

MARIA Theodore belakangan menjadi sorotan terkait hubungan asmara dirinya. Hal ini lantaran ia digosipkan putus dengan sang kekasih, Jefri Nichol.

Hal tersebut bermula saat Jefri Nichol diduga cemburu dengan Maria Theodore dan menuliskan status di akun Twitter miliknya. Dalam unggahannya, Jefri sempat menyinggung soal tikung menikung yang dilakukan oleh seseorang.

Diduga kuat, Jefri menyinggung kekasihnya sendiri, Maria Theodore, dengan tudingan tengah menjalin hubungan dengan Devano Danendra. Namun, di tengah huru-hara tersebut, Maria justru tampak santai. Pasalnya, ia baru-baru ini malah kembali membagikan beberapa potret cantiknya di tengah terpaan gosip tersebut.

Berikut beberapa potret terbaru dari Maria Theodore, melansir dari akun Instagramnya, @mariatheodoree, Selasa (21/5/2024)

1.Tetap mempesona: Seolah tak ingin menggubris gosip yang belakangan tengah mencuat, dalam potret berikut, Maria justru terlihat semakin percaya diri dan memamerkan pesona cantiknya.

2.Seksi dengan korset dan kain Batik: Potret ini menampilkan kecantikan dan keseksian Maria kian bertambah saat mengenakan atasan korset putih yang dipadukan dengan bawahan kain Batik.