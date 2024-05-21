Jelang Hari Anak Nasional, KemenPPPA Ajak iNews Media Group Bantu Lindungi Anak Indonesia

TEPAT hari ini, Selasa, (21/5/2024), Menteri PPPA Bintang Puspayoga melakukan kunjungan ke iNews Media Group. Bukan tanpa alasan, tapi Menteri Bintang bertujuan untuk melakukan kegiatan audiensi yang dihelat di Ruang Auditorium Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat.

Dalam gelaran ini, Menteri Bintang nenyampaikan beberapa poin terkait isu perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya bisa membicarakan soal perempuan dan anak bersama iNews Media Group.

BACA JUGA:

“Tentunya kami menyampaikan apresiasi dan kebanggaan, kami diundang oleh iNews Media Group untuk duduk bersama, membicarakan isu perempuan dan anak,” ungkap Menteri Bintang saat ditemui MNC Portal di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024)

BACA JUGA:

“Karena sejatinya kalau kita membicarakan isu perempuan dan anak, ini adalah tanggung jawab kita bersama,” sambungnya.