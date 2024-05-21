Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jelang Hari Anak Nasional, KemenPPPA Ajak iNews Media Group Bantu Lindungi Anak Indonesia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |18:32 WIB
Jelang Hari Anak Nasional, KemenPPPA Ajak iNews Media Group Bantu Lindungi Anak Indonesia
Menteri Bintang (Foto : iNews Media Group)
A
A
A

TEPAT hari ini, Selasa, (21/5/2024), Menteri PPPA Bintang Puspayoga melakukan kunjungan ke iNews Media Group. Bukan tanpa alasan, tapi Menteri Bintang bertujuan untuk melakukan kegiatan audiensi yang dihelat di Ruang Auditorium Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat.

Dalam gelaran ini, Menteri Bintang nenyampaikan beberapa poin terkait isu perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya bisa membicarakan soal perempuan dan anak bersama iNews Media Group.

 BACA JUGA:

“Tentunya kami menyampaikan apresiasi dan kebanggaan, kami diundang oleh iNews Media Group untuk duduk bersama, membicarakan isu perempuan dan anak,” ungkap Menteri Bintang saat ditemui MNC Portal di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024)

 BACA JUGA:

“Karena sejatinya kalau kita membicarakan isu perempuan dan anak, ini adalah tanggung jawab kita bersama,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/612/3157331/anak-4qoM_large.jpg
Hari Anak Nasional, Menteri PPPA: Anak-Anak Butuh Tontonan yang Sesuai Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147913/anak_gtm-s8Eq_large.jpg
Anak Susah Makan? Coba Cek Pola Tidurnya Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147905/anak_menangis-xPK4_large.jpg
Anak Menangis Terus Bukan Berarti Cengeng, Pahami Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/612/3067051/anak_sekolah-nQg1_large.jpg
Punya Anak Laki-Laki, Begini Tips Hindarkan Mereka dari Tawuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/612/3047089/anak_main_di_playground-RX5A_large.jpg
Playground Indoor Terbesar di Jakarta Pusat Ini Bisa Jadi Inspirasi Habiskan Weekend Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042101/anak_picky_eater-RGWc_large.jpg
Begini Cara Paling Mudah Akali Anak yang Pilih-Pilih Makanan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement