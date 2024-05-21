Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Seksi Wulan Guritno Berjemur, Tampil Hot Pakai Bikini

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |09:01 WIB
Potret Seksi Wulan Guritno Berjemur, Tampil Hot Pakai Bikini
Wulan Guritno. (Foto: Instagram)
A
A
A

WULAN Guritno terlihat tengah menghabiskan waktu berlibur di Bali. Momen liburan kali ini cukup berbeda, kalau biasanya dia banyak melakukan aktivitas outdoor, kali ini ibu tiga anak itu memilih santai di villa mewah yang disewa.

Dari postingannya itu terlihat Wulan menginap di sebuah villa mewah yang berlokasi di Badung, Bali. Villa dua lantai itu memiliki berbagai fasilitas, mulai dari dapur, ruang makan, kolam renang, hingga halaman yang luas.

Selain membagikan room tour villa tersebut, Wulan juga membagikan keseruannya selam di Villa mulai dari berjemur hingga pamer OOTD. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @wulanguritno.

Foto selfie

Wulan Guritno

Selama di Bali Wulan tak melewatkan untuk berjemur sambil rebahan di pinggir kolam renang. Ia pun tak lupa mengabadikan momen tersebut.

Di foto ini dia foto selfie menunjukkan wajahnya yang polos tanpa makeup. Tampilan rambutnya dicepol dan dia memakai kacamata hitam. Kece abis.

"Jandaku," komen @gatot***

Mirror selfie

Wulan Guritno

Pada foto mirror selfienya, Wulan terlihat sedang rebahan santai di atas bean bag sambil berjemur. Ia tampil seksi memakai bikini berwarna hitam.

Halaman:
1 2
      
