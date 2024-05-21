Potret Zoe Levana, Selebgram yang Dituding Jadi Selingkuhan Gus Zizah

NAMA Zoe Levana tengah menjadi perbincangan publik setelah ia menceritakan terjebak di antrian bus TransJakarta. Dalam sebuah video yang diunggahnya, Zoe mengungkapkan bahwa mobilnya terjebak di jalur bus TransJakarta karena kesalahan sang ibu saat mengemudi.

Alih-alih mendapat simpati, netizen justru membully dirinya. Sebab kejadian tersebut merupakan kesalahan dirinya yang menerobos jalur bus TransJakarta yang seharusnya tidak dilalui kendaraan pribadi.

Di tengah netizen menyoroti Zoe Levana yang dibully karena masuk jalur TransJakarta, seorang netizen membongkar kehidupan pribadi sang selebgram. Zoe Levana diduga merupakan selingkuhan dari Gus Zizah. Gus Zizan sendiri merupakan adalah seorang penceramah muda yang dikenal dengan ceramahnya yang lucu, inspiratif, dan penuh makna.

Namun seorang netizen membongkar perilaku Gus Zizan yang melakukan aksi tak senonoh di publik dengan Tiktoker Zoe Levana. Peristiwa itu terjadi di sebuah diskotik di Jakarta ketika sedang menyaksikan DJ Steve Aoki beraksi. Sosok Zoe Levana pun langsung jadi sorotan. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret Zoe Levana. Berikut ulasannya dari Instagram @zoe_levana.

Kerap tampil seski

Sebagai seorang selebgram Zoe Levana banyak membagikan kegiatan termasuk potret cantiknya. Tidak sedikit Zoe mengunggah potret seksinya di Instagram.

Seperti pada postingan terbarunya Zoe terlihat sedang liburan di Bali, dia duduk santai di sofa pinggir kolam renang. Zoe memilih memakai bra aksen tali di bagian depan, ia memadukan tampilannya dengan rok yang memiliki belahan tinggi. Ia pun tak sungkan memamerkan paha mulusnya.

Keturunan Chindo

Kalau dilihat dari tampilan wajahnya, Zoe Levana memiliki keturunan Chindo alias China-Indonesia. Parasnya terlihat cantik dan memesona. Dalam setiap penampilannya dia selalu menggerai rambut panjangnya.

Pamer perut rata

Gaya kece Zoe saat foto di pantai. Dia tampil santai memakai crop top dipadukan dengan celana pendek. perempuan 21 tahun itu terlihat pose menguncir rambut sambil memamerkan ketiak mulus dan perut rata. Tampilannya pun jadi sorotan.

"Bagus, cantik," komen @anton***

"Menyala ci," tambah @cleo***.