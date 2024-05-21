Punya Hobi Masak, Ardhito Pramono Ingin Buka Bisnis Kuliner

ARDHITO Pramono, musisi sekaligus aktor yang dikenal lewat filmnya “Story of Kale” banyak mencuri perhatian publik dengan musik jazz ciptaannya. Musik yang dia hadirkan pun unik dan penuh makna membawanya semakin melambung di industri musik.

Namun siapa sangka, dibalik suara merdunya ternyata ia juga hobi memasak, pelantun lagu “Fine Today” ini sering menghabiskan waktunya di rumah dengan memasak berbagai macam makanan untuk keluarganya.

Hobi masaknya itu muncul sejak ia kecil karena sering menonton acara memasak di televisi, kemudian saat ia berkuliah di Australia ia mulai bereksperimen mencoba memasak beberapa makanan. Baginya memasak merupakan suatu hal yang menyenangkan.

“Karena masak itu suatu passion dan kebutuhan juga pastinya, masak itu membuat semua happy mulai dari pasangan, keluarga atau teman-teman kalau dimasakin kan pasti happy,” ungkap Ardhito Pramono saat ditemui di program Guest Star di Okezone TV.

Berkat hobinya tersebut, Ardhito Pramono ingin sekali mendalami di dunia kuliner. Bahkan, dia memiliki cita-cita ingin membuka bisnis kuliner.

“Sebenarnya pengen sekolah masak, karena gua suka banget masak. Banyak makanan yang udah dimasak mulai dari makanan western atau indonesia,” tutur Ardhito Pramono.

Selain itu, memasak juga menjadi ajang Ardhito untuk mengulik lebih banyak tentang resep-resep masakan. Biasanya, dia mengikuti tutorial memasak agar bisa menghasilkan menu makanan yang enak.

(Martin Bagya Kertiyasa)